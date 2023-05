Milano, 31 mag. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Valdimir Putin hanno in programma una visita in Turchia. Lo afferma il quotidiano turco Hürriyet, secondo cui molti leader faranno visita a Erdogan in occasione della cerimonia di sabato 3 giugno in cui giurerà come nuovo presidente. Il quotidiano turco ha affermato che “Putin farà una visita separata e speciale in Turchia”, dopo la cerimonia. Dopo di lui arriverà Zelensky. Sempre secondo Hürriyet i temi delle visite saranno “l’andamento della guerra in Ucraina e il corridoio del grano”.

