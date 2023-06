La first lady americana Jill Biden e altri ospiti da tutto il mondo, tra cui il principe britannico William e la moglie Kate sono stati accolti al palazzo reale Zahran ad Amman dal re di Giordania Abdullah II e dalla regina Rania per il matrimonio del principe ereditario Hussein bin Abdullah II, 28 anni, e dell’architetta saudita Rajwa Alseif, 29 anni. La folla si √® radunata davanti ai maxischermi che trasmettono in diretta il matrimonio in tutto il Paese, con molti partecipanti che sventolano bandiere e indossano le sciarpe a scacchi bianchi e rossi indossate dalla famiglia regnante della Giordania, gli Hashemiti.

