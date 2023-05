Le parole dell'erede al trono durante lo spettacolo organizzato per il sovrano del Regno Unito

(LaPresse) Il principe William, durante il concerto organizzato per l’incoronazione di Re Carlo III, ha tenuto un discorso davanti a 20mila persone nel parco del castello di Windsor. “Come disse mia nonna quando fu incoronata, le incoronazioni sono una dichiarazione delle nostre speranze per il futuro. So che è lassù a guardarci con affetto. E sarebbe una madre molto orgogliosa”, ha detto l’erede al trono della famiglia reale del Regno Unito.

“Papà, siamo tutti molto orgogliosi di te. E voglio anche esprimere il mio orgoglio e la mia gratitudine per i milioni di persone che prestano servizio nelle forze armate, nelle classi, nei reparti ospedalieri e nelle comunità locali. Vorrei potervi citare tutti. Il vostro servizio ci ispira. E stasera celebriamo anche voi. Mi impegno a servire tutti voi, il re, il Paese e il Commonwealth. Dio salvi il re”, ha aggiunto il principe William. All’evento si sono esibiti diversi artisti come Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli e i Take That che hanno cantato davanti a migliaia di persone, famiglia reale compresa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata