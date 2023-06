Frizioni dopo che un tribunale ha condannato una donna a cinque anni di carcere per attacchi contro neonazisti

Scontri tra militanti di sinistra e polizia a Lipsia ma anche in altre città della Germania: le frizioni dopo che un tribunale ha condannato una donna a oltre cinque anni di carcere per aver preso parte a una serie di attacchi contro neonazisti e altri estremisti di destra. Il tribunale regionale di Dresda ha condannato la studentessa di 28 anni per appartenenza a un’organizzazione criminale e gravi lesioni personali. I pubblici ministeri l’hanno accusata di “ideologia militante di estrema sinistra” e di aver concepito l’idea di attacchi contro individui di estrema destra a Lipsia e nelle città vicine. Tre uomini accusati di essersi uniti a lei sono stati condannati a pene tra i 27 e i 39 mesi. Gruppi di estrema sinistra avevano annunciato l’intenzione di protestare contro il verdetto.

