Un incendio è scoppiato nella raffineria di petrolio Afipsky, nel distretto di Seversky della regione russa di Kuban, vicino al Mar Nero. “La causa preliminare è l’arrivo di un drone“, ha affermato il governatore Veniamin Kondratyev in un messaggio Telegram, come riporta l’agenzia Tass. Le fiamme, che hanno interessato una delle unità di distillazione dell’olio combustibile, sono state spente poco dopo. Il governatore fa sapere che non ci sono state vittime.

Casa Bianca: “Non sosteniamo attacchi all’interno della Russia”

Gli Stati Uniti “non sostengono gli attacchi all’interno della Russia“. Lo ha sottolineato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, rispondendo ad una domanda sui recenti attacchi compiuti a Mosca, dei quali Kiev nega la responsabilità. “Stiamo raccogliendo informazioni su quanto è accaduto”, ha detto Jean-Pierre, sottolineando che l’obiettivo degli Stati Uniti è di fornire all’Ucraina l’equipaggiamento e l’addestramento “per riconquistare i loro territori”.

