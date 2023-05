L'ex politico è accusato di corruzione e terrorismo

L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è arrivato in tribunale a Islamabad su una macchina che si è fatta strada in mezzo a un gran numero di poliziotti. Khan, ex star del cricket prestata alla politica, deve affrontare più di 100 accuse, tra cui quelle di corruzione durante il suo mandato come premier (2018-202). Inoltre è stato anche accusato di terrorismo per incitamento alla violenza. All’inizio di questo mese, i suoi sostenitor si sono scontrati per giorni con la polizia in tutto il Pakistan, attaccando proprietà pubbliche – inclusa una stazione radio nella città nord-occidentale di Peshawar – e installazioni militari, dopo il suo arresto. La violenza si è placata solo dopo che Khan è stato rilasciato su ordine della Corte Suprema.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata