Attesa la decisione sulla scarcerazione dell'ex primo ministro

L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è tornato oggi davanti all’Alta Corte di Islamabad per sapere se potrà evitare un nuovo arresto o se sarà riportato in carcere. Si tratta dello stesso tribunale che aveva deciso la sua carcerazione martedì per un’inchiesta su fatti di corruzione. Ieri la Corte Suprema del Pakistan ha dichiarato illegittimo l’arresto di Khan, ma ha poi chiesto all’Alta Corte di Islamabad di riconsiderare la sua decisione iniziale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata