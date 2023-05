Tra le persone colpite anche 3 bambini, il lungomare della città di Hollywood era pieno per le celebrazioni del Memorial Day

Nove persone sono rimaste ferite in una sparatoria sul lungomare di Hollywood, in Florida, scatenando il panico lungo la spiaggia americana affollata in occasione del Memorial Day. Molte delle persone colpite sono state portate in ospedale, ha detto la portavoce della polizia Deanna Bettineschi.

È di nove persone, cinque adulti, un adolescente e tre bambini, il bilancio della sparatoria secondo quanto riferito da Yanet Obarrio Sanchez, portavoce del Memorial Healthcare System. Tutti i feriti sono in condizioni stabili, ha aggiunto. Le giovani vittime hanno un’età compresa tra 1 e 17 anni, mentre i cinque adulti colpiti hanno tra i 25 e i 65 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata