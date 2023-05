Nei disordini di lunedì feriti 30 militari della forza Kfor tra cui 11 italiani

I soldati del contingente Kfor presidiano il municipio di Zvecan, in Kosovo, dopo che lunedì la sede del comune a guida albanese è stato preso d’assalto da dimostranti serbi. Negli scontri 30 uomini della Nato, tra cui 11 italiani sono rimasti feriti. “La Kosovo Force – che sottolinea di operare sempre nel rispetto di rigide regole d’ingaggio – in questo caso, “ha risposto agli attacchi non provocati di una folla violenta e pericolosa, svolgendo al contempo il suo mandato Onu in modo imparziale”, fa sapere Comandante della Missione Kfor, Generale Maggiore Angelo Michele Ristuccia.

