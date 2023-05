Era necessario per scongiurare un default potenzialmente disastroso per gli Stati Uniti dal 5 giugno in poi

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e lo Speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, hanno raggiunto un “accordo di principio” nella notte per aumentare il tetto del debito nazionale, riducendo drasticamente la spesa federale. Si tratta di un accordo necessario per scongiurare un default potenzialmente disastroso per gli Stati Uniti dal 5 giugno in poi.”L’accordo rappresenta un compromesso, il che significa che non tutti hanno ottenuto tutto ciò che volevano”, ha dichiarato Biden, definendo l’accordo “una buona notizia per il popolo americano, perché evita quello che sarebbe potuto essere un default catastrofico, capace di portare a una recessione economica, a conti pensionistici devastati e alla perdita di milioni di posti di lavoro”. Da parte sua McCarthy, in un breve discorso al Campidoglio, ha affermato che “c’è ancora molto lavoro da fare”, aggiungendo però di ritenere l’accordo “degno del popolo americano”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata