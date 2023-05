Le uova sequestrate allo scalo di Miami a un trafficante

24 pappagalli verdi del Centro America vengono allevati alla Rare Species Conservatory Foundation di Loxahatchee, in Florida dopo che le uova da cui sono nati sono state sequestrate in marzo all’aeroporto di Miami. Erano trasportate da un trafficante giunto da Managua, in Nicaragua, e diretto a Taiwan, arrestato e condannato a 20 anni di carcere.

