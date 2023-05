Circa 3mila i partecipanti, la polizia ha usato cannoni ad acqua per cercare di disperderli

Gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion hanno cercato di bloccare l’autostrada principale a L’Aia, nei Paesi Bassi, in occasione di una nuova giornata di protesta contro il cambiamento climatico. Circa 3.000 le persone che hanno preso parte alla manifestazione. La polizia ha utilizzato un cannone ad acqua per cercare di disperdere gli attivisiti dopo averli più volte invitati ad allontanarsi. Extinction Rebellion ha organizzato questa mobilitazione per chiedere ancora una volta al governo olandese di smetterla di elargire sussidi alle compagnie di combustibili fossili.

