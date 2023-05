La presidente della commissione europea alla Biennale

Dopo essere stata a Cesena, la presidente della commissione europea arriva a Venezia. “Venezia è una meraviglia del mondo. Ma questo gioiello del patrimonio europeo è minacciato dal cambiamento climatico. Possiamo agire e preservarlo. Il Nuovo Bauhaus Europeo ci sta mostrando la strada. Questo è ciò per cui sono qui a discutere alla Biennale”. Così in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in visita a Venezia, postando una foto che la ritrae assieme al sindaco Luigi Brugnaro. La presidente ha avuto un incontro bilaterale proprio per confrontarsi sugli effetti e le sfide del cambiamento climatico.

Venice is a world’s marvel.⁰

But this jewel of Europe’s heritage is threatened by climate change.⁰

We can act and preserve it. The New European Bauhaus is showing us the way.

This is what I’m here to discuss at @la_Biennale. pic.twitter.com/clKpESTnnS

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 26, 2023