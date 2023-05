È successo su un volo della Asiana Airlines che trasportava 194 persone, l'uomo è stato arrestato

Paura su un volo della compagnia sudcoreana Asiana Airlines quando un passeggero ha aperto un portellone dell’aereo. Il pilota è comunque riuscito a far atterrare il velivolo in sicurezza e nessuno è rimasto ferito anche se alcuni passeggeri sono stati portati in ospedale per accertamenti. L’aereo, che trasportava 194 persone, era partito dall’isola meridionale di Jeju ed era diretto verso la città sud-orientale di Daegu. Quando uno dei passeggeri ha tentato di aprire il portellone altri hanno tentato di fermarlo, non riuscendo. Il portellone è rimasto parzialmente aperto per un tempo imprecisato. Dopo l’atterraggio il responsabile è stato arrestato.

