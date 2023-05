La 13esima edizione di Vivid durerà 23 giorni

È il più grande festival australiano. È iniziato la sera di venerdì 26 maggio e durerà ben 23 giorni. È Vivid, il festival di Sydney, giunto alla tredicesima edizione. Un evento che mescola creatività, innovazione e tecnologia con eventi artistici incentrati sull’uso della luce e dei colori. Vivid include anche concerti, discussioni e cibo di artisti e creatori locali e internazionali. Durante la serata di apertura un gruppo locale della First Nation (termine che si riferisce ai popoli indigeni d’Australia) ha eseguito un ‘Welcome to Country’ (cerimonia rituale o formale eseguita come riconoscimento della terra in molti eventi tenuti in Australia) di fronte alla Sydney Opera House. Per l’occasione, le vele dell’Opera, l’Harbour bridge e il Central Business District (CBD) sono stati illuminati con 179.200 luci a led.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata