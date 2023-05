Il presidente ucraino in videomessaggio: "Russia diventerà più debole e isolata"

Le forze di Kiev attendono con ansia l’arrivo degli aerei da guerra F-16 promessi dagli Stati Uniti. Per pilotare questo tipo di caccia sarà inoltre necessario addestrare i soldati ucraini. “Questo passo, di portata mondiale, ci permetterà di espandere le nostre capacità di difesa. Solo con aerei potenti un sistema di difesa aerea diventa completo”, ha detto Volodmyr Zelensky in un suo videomessaggio.

“Il primo F-16 ucraino sarà uno dei più forti segnali al mondo. La Russia perderà solo a causa della sua stessa aggressione e diventerà più debole e isolata. Prepareremo tutte le strutture necessarie per garantire che la transizione della nostra aviazione avvenga nel modo più rapido ed efficiente possibile”, ha aggiunto il presidente ucraino che poi, in ultima battuta, si è rivolto all’Iran, Paese alleato di Mosca. “Quando il vostro Shahed – un drone militare – colpisce un dormitorio con i nostri studenti, le persone muoiono. Scoppia un incendio, arrivano i soccorritori e in pochi minuti un secondo Shahed colpisce. Perché l’Iran commette questi cinici omicidi? Per mano della Russia, ma con le sue armi”, ha concluso Zelensky.

