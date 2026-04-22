Orsini: "In Sicilia sugli scaffali cominciano a scarseggiare i primi prodotti"

“In Sicilia si iniziano a registrare vuoti sugli scaffali”. A lanciare l’allarme è Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, a margine della visita al Salone del Mobile di Milano, citando un colloquio con il presidente di Federdistribuzione. “Per questo dico che l’europa si deve svegliare e debba costruire un percorso. Leggere che ci sono misure di consiglio su cosa fare sull’energia, io mi aspetto invece una cosa diversa, cioè dare misure d’aiuto a quei paesi che sono un po’ più indietro sull’energia”. Proseguendo, Orsini ha indicato per l’Italia la necessità di: “Individuare rapidamente le aree idonee per il fotovoltaico, l’eolico e le energie rinnovabili e mettere a terra tutto il realizzabile. Confidiamo inoltre che l’Europa possa offrire garanzie sovranazionali alle banche dei vari Stati per il finanziamento di nuovi impianti. Le nuove tecnologie, come il micro-nucleare, richiedono dieci anni di sviluppo: nel breve periodo, se necessario, sostengo anche la riapertura delle centrali a carbone. Lo dico con chiarezza: se questo serve a garantire continuità energetica alle nostre imprese, va fatto, come del resto sta già facendo la Germania”, ha concluso Orsini.