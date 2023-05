l'Alto rappresentante Ue per la politica estera: "Abbiamo mobilitato 10 miliardi di supporto militare"

“L’addestramento dei piloti per gli F-16 è già iniziato in diversi paesi. Servirà del tempo ma prima è meglio è. La porta è aperta per la fornitura dei jet. È sempre la stessa, come per i tank Leopard: discutiamo, all’inizio tutti sono riluttanti ma alla fine arriva la decisione di fornire il supporto militare perché è assolutamente necessario affinché l’Ucraina si difenda”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Difesa a Bruxelles. Borrell ha poi aggiunto che uno dei paesi dove è iniziato l’addestramento degli F-16 è la Polonia.

“Stati Ue hanno inviato 10 mld in armi con Fondo pace”

“Con lo Strumento europeo per la pace tutti insieme ad oggi abbiamo mobilitato 10 miliardi di euro di sostegno militare all’Ucraina. Gli Stati membri ci ha presentato richieste di rimborso per 10 miliardi di euro, il che è molto più del previsto. Con 3,5 miliardi dello European Peace Facility abbiamo attivato 10 miliardi di supporto militare” ha annunciato Borrell, al suo arrivo al Consiglio Difesa a Bruxelles.

