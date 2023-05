I Paesi occidentali continuano a seguire la via dell’escalation del conflitto ucraino e la Federazione Russa terrà conto della loro intenzione di inviare caccia F-16 a Kiev. Lo ha annunciato alla Tass il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko. “Sulla cosiddetta scala dell’escalation si registra movimento. E vediamo che i Paesi occidentali stanno ancora aderendo allo scenario dell’escalation. Comporta enormi rischi per loro stessi.

In ogni caso, ciò sarà preso in considerazione in tutti i nostri piani, e abbiamo tutti i mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati“, afferma il viceministro, rispondendo a una richiesta di commento sulla possibile fornitura di F-16 all’Ucraina.

