Il veicolo ha effettuato un volo vicino alla costa della Crimea

Il comandante delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny sarebbe rimasto ferito alla testa in un attacco missilistico da parte dell’esercito russo all’inzio di maggio nel villaggio di Posad-Pokrovske, nei pressi di Kherson. È quanto ha rivelato Ria Novosti, citando un rappresentante dei servizi di sicurezza russi. Secondo queste fonti, Zaluzhny è stato portato a Mykolayiv per il primo soccorso e da lì in elicottero in un ospedale militare a Kiev, dove, secondo la fonte, è stato operato. Zaluzhny non sarebbe in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero complicate dal diabete di tipo 2, di cui il comandante è affetto.

Media: drone Usa da Sigonella in ricognizione su Mar Nero

Un drone Usa è decollato stamattina dalla base Nato di Sigonella, in Sicilia, e ha effettuato un volo di ricognizione sul Mar Nero, vicino alla costa della Crimea. Lo riporta la testata Rbc-Ucraina, che cita dati del servizio Flightradar24.”Nella mattinata del 24 maggio, il drone è decollato dalla base aerea Nato di Sigonella in Sicilia, ha volato nello spazio aereo di diversi Paesi europei e si è diretto verso il Mar Nero a un’altitudine di circa 18 km”, si legge sul sito di Rbc-Ucraina, secondo cui si tratta di un drone RQ-4 Global Hawk, una tipologia di velivolo che è in grado di condurre ricognizioni 24 ore su 24 utilizzando sensori ottico-elettronici, infrarossi, radar e radioelettronici, e di rimanere in volo senza atterrare per circa 34 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata