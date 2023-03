Milano, 19 mar. (LaPresse) – I droni statunitensi sul mar Nero non sono utilizzati per la sicurezza delle navi e, di fatto, provano il coinvolgimento di Washington nel conflitto contro la Russia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un’intervista al canale tv Rossiya-1.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata