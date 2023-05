Il ministro degli Esteri: "Prematuro parlarne"

“Ancora è prematuro, se n’è parlato al G7, noi non abbiamo gli F-16, quindi non possiamo dare velivoli. Se sarà presa qualche decisione in merito ovviamente ne verrà informato il Parlamento”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sull’eventuale addestramento di piloti ucraini, a margine del congresso di Noi Moderati in corso a Roma.

