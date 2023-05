Lo riferiscono fonti a conoscenza della decisione del presidente degli Stati Uniti, la formazione avverrà in Europa

Il presidente Joe Biden ha dato il via libera all’addestramento di piloti ucraini sui caccia F-16 di fabbricazione Usa. Lo riferiscono fonti a conoscenza della decisione del presidente, annunciata agli altri leader del G7 in corso a Hiroshima. Biden ha affermato che la decisione su quando, quanti e chi fornirà i caccia F-16 all’Ucraina verrà presa nei prossimi mesi, mentre l’addestramento dei piloti probabilmente avverrà in Europa.

