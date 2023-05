Abbattuti 16 droni e 3 missili russi

Sulla capitale ucraina Kiev ancora droni e missili russi. “Un altro massiccio attacco russo sull’Ucraina ieri sera. Decimo attacco aereo russo su Kiev nei 19 giorni di maggio. Un’altra notte insonne per molti di noi” sottolinea in un tweet Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino. “Ci sono stati danni in diverse regioni ucraine, una donna di 64 anni è rimasta gravemente ferita”, scrive Gerashchenko.

Contraerea al lavoro

La contraerea ucraina ha abbattuto 16 droni e 3 missili come scrive ancora Gerashschenko. “La difesa aerea ha abbattuto 16 droni e 3 missili da crociera Kalibr” precisa il consigliere affermando che la capitale è stata attaccata dai russi per la decima notte consecutiva.

Michel: “Spetta a Kiev decidere quando iniziare negoziati”

“Siamo stati al fianco del popolo ucraino sin dal primo giorno con solidarietà e risolutezza. E continueremo così per tutto il tempo necessario. Riaffermeremo il nostro sostegno allo sforzo dell’Ucraina verso una pace duratura. Il nostro sostegno dell’Ue alla formula di pace di Zelensky. Qualsiasi piano di pace credibile deve essere ancorato ai principi della Carta delle Nazioni Unite. Sovranità territoriale e integrità totale. Una cosa è chiara: spetta solo all’Ucraina decidere quando prendere in considerazione i negoziati”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prima del G7 di Hiroshima.

Da Regno Unito nuove sanzioni alla Russia

Il Regno Unito ha annunciato di aver introdotto “una nuova ondata di sanzioni contro la Russia, prendendo di mira imprese e individui collegati alla capacità della Russia di finanziare e condurre la guerra”. Lo comunica il governo in una nota, come riporta il Guardian. Le sanzioni riguarderanno 86 persone o organizzazioni “collegate al settore energetico, metallurgico, della difesa, dei trasporti e finanziario della Russia”. Secondo Londra queste nuove misure aumneteranno “la pressione sulle entrate rimanenti di Putin e sui tentativi di utilizzare questi settori per sostenere la macchina militare”.

