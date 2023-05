Serghei Shoigu ha consegnato ai militari i riconoscimenti statali per il loro eroismo

Il ministro della Difesa russo ha visitato il fronte della provincia di Zaporizhzhia, in Ucraina, dove si trova anche la più grande centrale nucleare d’Europa. Serghei Shoigu ha ringraziato i militari e ha consegnato loro i riconoscimenti statali per il loro altruismo ed eroismo, in particolare gli Ordini del coraggio, le insegne della Croce di Giorgio e le medaglie al valore.

