Milano, 19 mag. (LaPresse) – “Mentre lavorava nella zona delle operazioni militari speciali, il ministro della Difesa russo, il generale dell’esercito Sergey Shoigu, ha ispezionato il posto di controllo avanzato di una delle unità del raggruppamento di truppe Vostok nella direzione di Zaporizhzhia”. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa russo, come riporta Ria Novosti. Shoigu ha ringraziato i militari e ha consegnato loro i riconoscimenti statali per il loro altruismo ed eroismo, in particolare gli Ordini del coraggio, le insegne della Croce di Giorgio e le medaglie al valore.

