La prima persona a riceverlo è stata Jesús Baena, 38 anni

In Messico è stato rilasciato per la prima volta un passaporto con l’opzione X per indicare il genere non binario. La prima persona a riceverlo è stata Jesús Baena, 38 anni, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia, la lesbofobia e la bifobia. Il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard ha considerato questa misura “molto importante” per la comunità e per il Paese che si è unito così a un piccolo gruppo di 16 nazioni che riconoscono nei passaporti un genere diverso da quello maschile e femminile.

