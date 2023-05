Il primo ministro canadese incontrerà il presidente Yoon Suk Yeol

Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, è arrivato a Seoul, in Sud Corea, per un colloquio con il presidente Yoon Suk Yeol. I leader dovrebbero discutere della cooperazione bilaterale, delle tensioni nella penisola coreana e della guerra in Ucraina. L’incontro precede il vertice del G7 che si terrà in Giappone nel fine settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata