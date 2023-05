Si cercano i dispersi. Ancora da chiarire le cause del rogo

Almeno 6 persone sono morte in un incendio scoppiato la scorsa notte in un ostello a Wellington, capitale della Nuova Zelanda. Alcuni ospiti della struttura, in cui ci sono 92 camere, sono riusciti a fuggire in pigiama. Le forze dell’ordine hanno rintracciato 52 persone che erano nell’edificio ma ci sono dei dispersi. La polizia ha dichiarato che la causa dell’incendio rimane inspiegabile e che indagherà insieme ai vigili del fuoco e ai funzionari dell’emergenza.

