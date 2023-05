Il dramma alle Abbey Caves di Whangārei, la causa del decesso è da attribuire alle inondazioni

La polizia neozelandese ha dichiarato di aver trovato il corpo di uno studente in una grotta dopo che un gruppo di liceali si è trovato in difficoltà a causa delle inondazioni. Le autorità hanno detto che un gruppo di 15 studenti e due adulti stava facendo una gita alle Abbey Caves di Whangārei, in Nuova Zelanda, come parte di un corso formativo. Tutti gli altri sono usciti sani e salvi. Il decesso ha sollevato interrogativi sul motivo per cui i responsabili della scuola hanno scelto di proseguire la gita anche dopo che i meteorologi avevano avvertito dell’arrivo di forti piogge. Quest’anno il maltempo ha flagellato l’Isola del Nord della Nuova Zelanda. A gennaio, quattro persone sono state uccise dalle inondazioni che hanno colpito Auckland. A febbraio, 11 persone sono morte a causa del ciclone Gabrielle.

