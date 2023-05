Il ciclone ha toccato terra nello Stato di Rakhine, vicino alla città di Sittwe, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 209 km/h

Il ciclone Mocha si è abbattuto sulle coste della Birmania, uccidendo almeno 3 persone. Una squadra di soccorso dello Stato Shan orientale del Paese ha fatto sapere di aver recuperato i corpi di una coppia che era rimasta sepolta quando una frana causata dalle forti piogge aveva colpito la loro casa nella township di Tachileik. I media locali hanno riferito che un uomo è stato schiacciato a morte dalla caduta di un albero di banyan nel comune di Pyin Oo Lwin, nella regione centrale di Mandalay. Il ciclone ha toccato terra nello Stato di Rakhine, vicino alla città di Sittwe, con raffiche di vento che hanno raggiunto i 209 km/h. Lo afferma il Dipartimento meteorologico nazionale.

Migliaia di persone hanno cercato riparo in monasteri, pagode e scuole. L’ufficio informazioni militari del Myanmar ha dichiarato che la tempesta ha danneggiato case, trasformatori elettrici, torri di telefonia cellulare, barche e lampioni nelle città di Sittwe, Kyaukpyu e Gwa. La tempesta ha anche distrutto i tetti degli edifici sportivi sulle isole Coco, a circa 425 chilometri a sud-ovest della città più grande del Paese, Yangon. Più di 4.000 dei 300.000 residenti di Sittwe sono stati evacuati in altre città e più di 20.000 persone si stanno rifugiando in edifici robusti come monasteri, pagode e scuole situati sugli altopiani della città.

