Nel corso della sua carriera è rimasto in gran parte nell'ombra rispetto ad altri politici della teocrazia sciita iraniana

Mohammad Mokhber, nominato presidente iraniano ad interim dopo la morte di Ebrahim Raisi in attesa delle nuove elezioni, nel corso della sua carriera è rimasto in gran parte nell’ombra rispetto ad altri politici della teocrazia sciita iraniana ma ha ricoperto posizioni di rilievo nella struttura di potere del Paese. Mokhber, 68 anni, ha operato soprattutto nell’ambito delle ‘bonyad’, ovvero organizzazioni non governative caritatevoli guidate da chierici, simili alle fondazioni. Queste associazioni sono state alimentate da donazioni o beni sequestrati dopo la Rivoluzione islamica del 1979, in particolare quelli precedentemente associati allo Scià o ai membri del suo governo. Mokhber era a capo di una bonyad nota in inglese come Execution of Imam Khomeini’s Order (EIKO) in riferimento alla defunta Guida Suprema ayatollah Khomeini.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che l’organizzazione ha gestito miliardi di dollari in attività come “un gigante degli affari” sotto la diretta supervisione della guida suprema Ali Khamenei che ha una partecipazione in quasi tutti i settori dell’economia iraniana, tra cui energia, telecomunicazioni e servizi finanziari. “Eiko ha sistematicamente violato i diritti dei dissidenti confiscando terreni e proprietà agli oppositori del regime, compresi gli oppositori politici, le minoranze religiose e gli iraniani in esilio”, ha dichiarato il Tesoro nel 2021 nel sanzionare Mokhber. Anche l’Unione Europea aveva sanzionato Mokhber per un certo periodo, insieme ad altre persone, a causa delle preoccupazioni sul programma nucleare iraniano.

Mokhber ha lavorato in precedenza nel settore bancario, delle telecomunicazioni e presso la fondazione Mostazafan, un grande conglomerato che gestisce i mega-progetti e le imprese del Paese. Secondo i media iraniani, Mokhber, che ha conseguito un dottorato in diritto internazionale, è stato fondamentale negli sforzi iraniani per aggirare le sanzioni occidentali sull’industria petrolifera.

Dal 2022, Mokhber è membro del Consiglio di Presidenza iraniano, che consiglia la Guida suprema e risolve le controversie tra il Parlamento e il Consiglio dei Guardiani, l’organo di controllo costituzionale dell’Iran che supervisiona anche le elezioni del Paese. Mokhber, nato da una famiglia clericale, ha prestato servizio come ufficiale nel corpo medico della Guardia Rivoluzionaria durante la guerra Iran-Iraq degli anni Ottanta.

Secondo il gruppo di pressione United Against Nuclear Iran “Mokhber ha usato le vaste ricchezze accumulate da Eiko – a spese del popolo iraniano – per ricompensare gli insider del regime come lui”. “La gestione della rete di fondazioni lo ha reso gradito alla Guida suprema, ma a caro prezzo“.

