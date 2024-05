Mor Korngold in Commissione Finanze: "Siete qui a parlare di cose non importanti"

Atto d’accusa al governo e al parlamento israeliano di Mor Korngold, fratello Tal Shoham, uno degli ostaggi nella mani di Hamas a Gaza. In un discorso alla Commissione Finanze della Knesset a Gerusalemme l’uomo ha detto: “Per 8 mesi avete abbandonato me, gli ostaggi e loro famiglie. Siete seduti qui a parlare di cose non importanti mentre la cosa più importante sono i 128 ostaggi”.

