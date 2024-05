Almeno 60mila visitatori per la 13esima edizione della kermesse

I migliori scultori di sabbia del mondo si sono dati appuntamento a Hundested, in Danimarca, per la 13esima edizione del ‘Sandskulptur Festival’, il festival delle sculture di sabbia. Iniziato il 17 maggio, il festival durerà fino al 20 ottobre. Il tema di quest’anno è ‘Fede e superstizione’. Dalla religione alle teorie del complotto: innumerevoli sculture di sabbia legate a questi temi stanno emergendo sulle rive del centro abitato danese. Quest’anno partecipano oltre dieci artisti internazionali, la maggior parte dei quali realizzerà due sculture nel corso di due settimane. Dal 2012, anno della prima edizione, oltre 700.000 visitatori hanno lasciato le loro impronte sulla sabbia che circonda le incantevoli sculture del festival, che quest’anno promette un altro fantastico programma di arte e intrattenimento per grandi e piccini. Si prevede che saranno almeno 60mila i visitatori che ammireranno le opere nei prossimi mesi.

