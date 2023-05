Continua il più violento scontro degli ultimi mesi

Continua, tra Israele e i militanti palestinesi di Gaza, il più violento scontro degli ultimi mesi: aerei da guerra dello Stato ebraico hanno colpito obiettivi nella Striscia, con conseguente lancio di razzi verso Gerusalemme e il sud di Israele. Negli ultimi giorni di combattimenti morti 31 palestinesi a Gaza e un uomo di 70 anni in Israele. Gli scontri hanno visto contrapposti Israele al Movimento per il Jihad Islamico in Palestina, il secondo più grande gruppo militante a Gaza dopo Hamas.

