Sfuma l'ottimismo per un cessate il fuoco. Sale intanto a 30 il bilancio delle vittime palestinesi, tra cui sette bambini

Dopo tre giorni di combattimenti c’era ottimismo per un cessate il fuoco che stava prendendo forma tra Israele e la Striscia di Gaza. Ma dopo una pausa di 13 ore è ripreso il lancio di razzi da parte di Gaza contro il sud di Israele. Le sirene di allarme sono scattate nelle città di Sufa, Nir Itzhak, Holit e Sdeh Avraham. Il Consiglio regionale di Eshkol fa sapere che nell’area sono stati lanciati 15 razzi, uno dei quali ha colpito una serra fuori città, mentre gli altri sono caduti in aree aperte o sono stati abbattuti dal sistema Iron Dome. Lo riporta The Times of Israel. Non si registrano feriti.

La Jihad non aveva lanciato razzi da ieri sera, mentre l’esercito di Tel Aviv questa mattina aveva affermato di aver compiuto attacchi nella notte, ma di averli fermati dalle prime ore dell’alba. Lo riporta The Times of Israel. Il portavoce militare, il contrammiraglio Daniel Hagari, aveva confermato ai giornalisti che sono in corso colloqui per un cessate il fuoco: “Ci sono contatti da più di un giorno. Non li commentiamo”.

Salgono a 30 i morti palestinesi

Dopo gli attacchi della notte, afferma l’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, è salito a 30 il bilancio dei palestinesi uccisi, tra cui sette bambini e quattro donne. Almeno tre dei bambini sono stati uccisi da razzi palestinesi sparati male, secondo l’esercito israeliano e il Centro palestinese per i diritti. Il ministero della Sanità palestinese ha riferito che oltre 90 palestinesi sono stati feriti.

