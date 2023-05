Egitto: "Sforzi per cessate il fuoco non hanno ancora dato frutti"

Un israeliano è rimasto ucciso dopo il lancio di un razzo dalla Striscia di Gaza che ha colpito la città israeliana centrale di Rehovot. Lo riportano i media israeliani, aggiungendo che il razzo ha colpito un condominio e che altre 4 persone sono rimaste ferite. Il corpo dell’uomo è stato trovato sotto le macerie. Si tratta della prima vittima israeliana in quest’ultimo scambio di razzi fra Israele e la Striscia di Gaza.

Intanto il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha affermato che “nonostante gli strenui sforzi” da parte del Cairo per un cessate il fuoco fra Israele e i militanti palestinesi “questi sforzi non hanno ancora prodotto i frutti e i risultati desiderati”. I colloqui comunque, come confermato da Mohamad al-Hindi, membro di spicco dell’ufficio politico della Jihad islamica, proseguono.

