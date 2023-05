Jihad islamica minaccia lo Stato ebraico dopo uccisione del proprio leader

Israele è in “contatto diretto e indiretto” con i paesi arabi per calmare la situazione a Gaza e raggiungere un cessate il fuoco. Così un diplomatico israeliano a The Times of Israel. Il funzionario non ha specificato quali Paesi arabi siano coinvolti nei contatti, né se Arabia Saudita e Qatar siano tra questi. Secondo il diplomatico le parole usate dai Paesi arabi sull’operazione a Gaza sono “taglienti ma non così estreme”, mentre quelle utilizzate da alcuni leader europei “non sono molto equilibrate”.

Le minacce del Jihad islamico

Intanto il gruppo palestinese del Jihad islamico ha pubblicato un video nel quale minaccia di vendicare l’uccisione del proprio leader Al Ghani da parte delle forze israeliane nell’operazione su Gaza. Lo riporta sempre The Times of Israel. Nel video i miliziani mostrano la fase di preparazione di alcuni razzi che potrebbero essere lanciati verso lo Stato ebraico nelle prossime ore.Israele ha lanciato l’operazione ‘Scudo e freccia’ su Gaza in risposta all’attacco missilistico dalla Striscia delo la scorsa settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata