Quasi 400 missili sono caduti nel territorio dello Stato ebraico

L’esercito israeliano è riuscito a intercettare 175 razzi lanciati dai militanti palestinesi nella Striscia di Gaza, in una escalation di violenza ripresa all’inizio della settimana. Nelle ultime 48 ore da Gaza sono stati lanciati oltre 540 missili, 394 dei quali sono entrati in territorio israeliano. Quelli che non sono stati intercettati dal sistema di difesa missilistico israeliano sono caduti in aree aperte dello Stato ebraico. Tel Aviv ha fatto sapere che 124 lanci falliti sono stati registrati a Gaza, dove l’esercito israeliano ha colpito 166 obiettivi. Gli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza hanno ucciso un quarto comandante militante, portando a 25 il bilancio delle vittime dell’ultima ondata di combattimenti.

