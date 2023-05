È successo a Sindelfingen, vicino a Stoccarda. Una persona è rimasta gravemente ferita. Arrestato il responsabile

Colpi di arma da fuoco in una fabbrica della Mercedes a Sindelfingen, in Germania. Secondo le prime informazioni della polizia una persona è stata uccisa e almeno un’altra è rimasta gravemente ferita. “Una persona è stata uccisa, una gravemente ferita. La situazione non è ancora chiara. Il responsabile è stato arrestato“, ha affermato una portavoce della polizia a Bild. Le forze di sicurezza sono intervenute con un contingente sul posto e hanno transennato l’area. Presenti anche due elicotteri e diversi operatori di primo soccorso.

Pericolo rientrato

La polizia ha reso noto che le prime chiamate di emergenza sono arrivate intorno alle 7.45 di questa mattina. Sui propri canali social la polizia ha poi informato che non esiste più alcun pericolo per i dipendenti dello stabilimento. Secondo quanto riporta ancora Bild, i colpi sono stati esplosi nello stabilimento 56 di Sindelfingen, vicino a Stoccarda, dove viene prodotta la Mercedes Classe S. La Mercedes, riporta Spiegel, ha confermato che un incidente è avvenuto nello stabilimento e di essere in contatto con le autorità.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata