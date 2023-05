Era stato chiuso 17 mesi fa per motivi di sicurezza

Centinaia di curiosi in Germania ad assistere alla demolizione del ponte autostradale della valle di Rahmede, in Renania Settentrionale-Vestfalia. Il viadotto pesava 17.000 tonnellate, era alto 70 metri e lungo 453 metri, ed era stato chiuso negli ultimi 17 mesi per motivi di sicurezza. Per la demolizione sono stati utilizzati circa 150 chilogrammi di esplosivo. Il ponte autostradale sulla valle di Rahmede era stato costruito nel 1965-68.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata