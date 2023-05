Il presidente ucraino apprezza anche la decisione della Francia di riconoscere Wagner come organizzazione terroristica

“Sono grato al presidente Usa e al popolo americano per averci fornito un importante pacchetto di assistenza alla nostra sicurezza per 1,2 miliardi di dollari“. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l’annuncio della Casa Bianca. “Apprezziamo questo segno di solidariet√† in una giornata simbolica per noi: la Giornata dell’Europa e la Giornata della vittoria sul nazismo nella seconda guerra mondiale. Insieme stiamo andando verso una nuova vittoria”, ha concluso Zelensky.

