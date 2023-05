Il 32enne Arman Soldin è morto durante un bombardamento nei pressi di Chasiv Yar. Cordoglio di Macron

Un giornalista dell’Afp è rimasto ucciso nell’Est dell’Ucraina. A renderlo noto la stessa Agenzia di stampa francese. “Siamo sconvolti nell’apprendere della morte del video giornalista Arman Soldin nell’est dell’Ucraina oggi. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”, si legge in un tweet. La morte sarebbe avvenuta nei pressi di Chasiv Yar, non lontano da Bakhmut.

Nous avons la douleur d’annoncer que notre reporter Arman Soldin a été tué aujourd’hui près de Bakhmout, en Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/QpGkjdZhgO

“Un giornalista di Agence France-Presse, un nostro connazionale, Arman Soldin, è stato ucciso in Ucraina. Con coraggio, fin dalle prime ore del conflitto è stato al fronte per accertare i fatti. Per informarci. Condividiamo il dolore dei suoi cari e di tutti i suoi colleghi”. Lo ha scritto su twitter il presidente francese, Emmanuel Macron.