Conferenza stampa della presidente della Commissione europea con Zelensky a Kiev

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’Ucraina sta combattendo la Russia per i “valori europei” della “nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra libertà di pensiero e di parola”. Le parole di von der Leyen durante la conferenza stampa congiunta a Kiev con il presidente Zelensky, il quale ha dichiarato che l’Ucraina, d’ora in poi, “celebrerà la Giornata dell’Europa insieme a tutta l’Europa libera”. “È molto appropriato essere qui a Kiev per commemorare e celebrare il 9 maggio caro Volodymyr. Kiev, in quanto capitale dell’Ucraina, è il cuore pulsante dei valori europei di oggi”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea, aggiungendo che la Russia ha già drammaticamente fallito. ha compiuto un viaggio speciale a Kiev per pronunciare le calde parole del destino comune dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la sua nazione d’ora in poi “celebrerà la Giornata dell’Europa insieme a tutta l’Europa libera“. “È molto appropriato essere qui a Kiev per commemorare e celebrare il 9 maggio caro Volodymyr”, ha detto von der Leyen, rivolgendosi al leader ucraino. “Kiev, in quanto capitale dell’Ucraina, è il cuore pulsante dei valori europei di oggi“. A più di un anno dall’inizio della guerra con l’invasione della Russia, l’Ucraina desidera ardentemente unirsi al blocco come parte essenziale per ancorare il suo futuro nel mondo occidentale. “Europe Day”, quando i 27 membri attuali celebrano il loro legame come uno, mostra anche quanto quel momento sia ancora lontano. Il mese prossimo, passerà un anno da quando le nazioni dell’UE hanno concesso all’Ucraina lo status di candidato, hanno elogiato la nazione, l’hanno potenziata con aiuti e sostegno militare e hanno sanzionato la Russia nemica di Kiev con sempre più sanzioni. Tuttavia, la frustrazione da parte dell’Ucraina è evidente, perché l’inizio dei negoziati di adesione è ancora fuori dagli schemi.

