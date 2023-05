A fare gli onori di casa per la famiglia reale il principe William e sua moglie Kate

La famiglia reale del Regno Unito ha partecipato martedì 9 maggio a una festa in giardino a Buckingham Palace per celebrare l’incoronazione di re Carlo III. Il ricevimento è arrivato dopo un fine settimana di eventi e festeggiamenti per il sovrano appena incoronato e sua moglie, la regina Camilla. Dopo la solenne cerimonia di sabato 6 maggio e lo spettacolare concerto con tante star della musica al Castello di Windsor, sono stati migliaia gli appuntamenti pubblici che si sono tenuti domenica in tutto il Regno Unito in onore del re Carlo III.

