È arrivato il grande giorno: Carlo d’Inghilterra verrà oggi ufficialmente incoronato sovrano britannico nell’abbazia di Westminster. La cerimonia al via alle 11, ora locale, durerà due ore e partirà dopo l’arrivo dei Reali in processione da Buckingham Palace. La cerimonia (qui tutto ciò che c’è da sapere) scandita da cinque momenti principali: il riconoscimento, il giuramento, l’unzione, l’investitura e l’incoronazione.

Carlo e Camilla si affacciano da balcone Buckingham Palace, Harry assente

Re Carlo III e la regina Camilla, entrambi con la corona sulla testa, si sono appena affacciati dal balcone di Buckingham Palace a seguito dell’incoronazione, per salutare la folla accorsa per loro. Sul balcone insieme a loro diversi bambini paggetti fra cui il principe George, nonché due dame di compagnia di Camilla. In un secondo momento sono comparsi sul balcone anche William e Kate. Assente invece Harry, che era presente alla cerimonia da solo, mentre la moglie Meghan è rimasta in California con i figli Archie, che oggi compie 4 anni, e Lilibet Diana. Dal balcone la famiglia reale ha assistito all’esibizione della pattuglia acrobatica della Royal Air Force (Raf), che ha effettuato il sorvolo di Buckingham Palace. L’esibizione è stata ridotta a causa della pioggia: il piano originale prevedeva che si esibissero più di 60 aerei della Royal Navy, dell’esercito britannico e della Royal Air Force, ma il ministero della Difesa ha poi riferito che il fly-past sarebbe stato formato solo dalle Red Arrows, la squadra acrobatica della Royal Air Force, e da elicotteri, per un totale di 2 minuti e 30 secondi.

Truppe rendono omaggio a re Carlo a Buckingham Palace

A seguito dell’arrivo in carrozza a Buckingham Palace, re Carlo III e la regina Camilla si sono spostati sulla West Terrace, dove sono rimasti davanti a circa 4mila soldati. Marinai, soldati e aviatori si erano radunati nel giardino mentre suonava l’inno nazionale, con circa 1.000 musicisti. I soldati hanno reso omaggio al re, poi tamburi e cornamuse hanno iniziato a suonare. A quel punto la coppia reale si è diretta all’interno del palazzo. Nel percorso dall’abbazia a Buckingham Palace la folla, sotto una pioggia fredda, ha sventolato bandiere e applaudito il passaggio della Gold State Coach trainata dai cavalli su cui viaggiava la coppia reale. Il re e la regina hanno salutato dalla carrozza le persone accorse. Alla marcia hanno partecipato 4mila agenti armati. Le maniche scarlatte delle Welsh Guards e le mani con guanti bianchi dei membri della Royal Air Force hanno oscillato all’unisono al ritmo costante di un tamburo. Si tratta della più grande processione militare a Londra dall’incoronazione della Regina Elisabetta II, nel 1953.

Re Carlo e Camilla su Gold State Coach verso Buckingham Palace

Re Carlo III e la regina Camilla, a seguito della cerimonia di incoronazione formale, sono usciti dall’abbazia di Westminster e sono saliti a bordo della carrozza che li riporterà a Buckingham Palace. Mentre a portare all’abbazia con la cosiddetta ‘King’s Procession’ da Buckingham Palace era stata la carrozza moderna Diamond Jubilee State Coach, con aria condizionata e finestrini elettrici, stavolta la coppia reale userà la Gold State Coach, più antica e meno comoda. La Gold State Coach, carrozza d’oro, costruita nel 1762, è stata usata a ogni incoronazione a partire da quella di Guglielmo IV nel 1831. Solo il monarca e la sua consorte possono viaggiare in questa carrozza, che ha più di 260 anni. Pesa 4 tonnellate e ci vogliono 8 cavalli per trainarla. William e Kate, con i figli, viaggiano a bordo di un’altra carrozza. Harry invece è rimasto davanti all’abbazia per andare via in auto; ha partecipato alla cerimonia senza la moglie Meghan, che è restata in California con i figli Archie, che oggi compie 4 anni, e Lilibet Diana. Per la cerimonia il principe William ha indossato l’uniforme da cerimonia delle Guardie gallesi, mentre la moglie Kate indossa un abito in crêpe di lana color avorio della casa stilistica britannica Alexander McQueen; Kate non ha indossato una tiara, ma un copricapo in argento e cristallo. Anche la figlia, la principessa Charlotte, ha indossato un abito e una mantella di McQueen.

Dimostranti anti monarchia a Trafalgar Square, ‘not my king’

Alcune centinaia di manifestanti anti-monarchia sono raccolti a Trafalgar Square a Londra durante la cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della moglie Camilla all’abbazia di Westminster, che viene trasmessa in piazza con altoparlanti. La Bbc riferisce che ogni volta che vengono pronunciate le parole ‘re Carlo’ i manifestanti gridano ‘Not my king’, cioè ‘non il mio re’. In altri momenti della funzione religiosa, i dimostranti hanno fischiato e gridato ‘È solo un uomo normale’. La Bbc riporta ancora che, dopo l’unzione, quando sono state pronunciate le parole ‘God save the King’, i dimostranti anti-monarchia hanno fischiato e iniziato a cantare ‘not my king’.

Intronizzazione di Carlo III, William gli presta fedeltà

Si è conclusa l’intronizzazione di re Carlo III: il monarca si è seduto sul trono, poi l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, si è inginocchiato davanti a Carlo e gli ha promesso fedeltà. “Io, Justin, arcivescovo di Canterbury, sarò fedele e sincero, e fede e verità porterò a te, nostro sovrano Signore, difensore della fede, e ai tuoi eredi e successori secondo la legge. Che Dio mi aiuti”, la frase pronunciata dall’arcivescovo. Successivamente anche il principe William, erede al trono, ha prestato fedeltà al padre: “Io, William, Principe di Galles, ti prometto la mia fedeltà, e fede e verità ti porterò”, ha detto.

Carlo III incoronato re

Carlo III è stato formalmente incoronato re. Nell’abbazia di Westminster a Londra, l’arcivescovo di Canterbury ha posto sulla testa del monarca la corona di Sant’Edoardo. Subito dopo aver messo la corona sulla testa di Carlo, l’arcivescovo ha detto ad alta voce ‘God save the king’ e l’assemblea ha risposto ripetendo la stessa frase. La corona di Sant’Edoardo, che fu realizzata nel 1661, viene indossata soltanto durante l’incoronazione, dunque questa sarà per Carlo III l’unica volta che la indosserà nella vita. Pesa 2 kg e sono sei i monarchi che l’hanno indossata negli ultimi 360 anni. La sua cornice è d’oro e vi sono incastonati rubini, ametiste, zaffiri, granata, topazi e gemme di tormalina.

Re Carlo III riceve unzione, nascosto da vista del pubblico

Re Carlo III ha ricevuto l’unzione con l’olio in privato durante la cerimonia di incoronazione. L’unzione viene descritta come la parte “più sacra” della cerimonia. Per nascondere il monarca alla vista del pubblico è stato utilizzato un paravento. Il re si è tolto la veste cerimoniale e si è seduto sulla sedia dell’incoronazione per essere unto. Un modo per sottolineare lo status spirituale del sovrano, che è anche il capo della Chiesa d’Inghilterra.

Re Carlo su ‘coronation chair’, riceve spada

Re Carlo III si è seduto sulla cosiddetta ‘coronation chair’ o ‘St.Edward’s Chair’, il trono dell’incoronazione, per il momento della vera e propria investitura. Tra gli oggetti che gli sono stati donati durante, la spada decorata con gioielli, la Jewelled Sword: l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha detto a Carlo di usarla per “fare giustizia, fermare la crescita dell’iniquità, proteggere la santa Chiesa di Dio e tutte le persone di buona volontà”.

Arcivescovo di Canterbury, incoroniamo re per servire

L’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, dopo la lettura tratta dal Vangelo di Luca, ha pronunciato il sermone durante la cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla all’abbazia di Westminster. “Siamo qui per incoronare un re, e incoroniamo un re per servire”, ha detto l’arcivescovo, elogiando poi coloro che nella congregazione, nel Commonwealth e nei regni più ampi agiscono come volontari o prestano il loro servizio e “vivono la loro vita per il bene degli altri”.

Premier Sunak legge lettura a cerimonia incoronazione

Dopo che l’arcivescovo di Canterbury ha pronunciato una preghiera, il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak, ha letto una lettura, in particolare la Lettera ai Colossesi, dal Nuovo Testamento. Sunak in un messaggio diffuso nella notte ha definito l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla “un momento di straordinario orgoglio nazionale”, “nessun altro Paese potrebbe mettere in scena uno spettacolo così abbagliante”. I funzionari hanno dichiarato che, sebbene Sunak sia un indù, ha letto la lettura come primo ministro, quindi non c’è alcun problema rispetto alla sua fede personale durante la funzione anglicana.

Re Carlo: “Sono qui per servire, non per essere servito”

“Non vengo per essere servito ma per servire”. È quanto ha detto Re Carlo III all’inizio della cerimonia di incoronazione in corso all’abbazia di Westminster a Londra. È stata la risposta rituale che Carlo ha dato quando un bambino, all’inizio della cerimonia, gli si è avvicinato e ha detto: “Vostra Maestà, come figli del regno di Dio vi diamo il benvenuto nel nome del Re dei re”. “Nel suo nome e con il suo esempio non vengo per essere servito ma per servire”, ha detto il monarca. Poi l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha dato il benvenuto dando il via alla cerimonia

Carlo si inginocchia davanti all’altare e prega ad alta voce

Re Carlo III, dopo aver prestato giuramente, si è inginocchiato davanti all’altare dell’abbazia di Westminster e ha pronunciato una preghiera a voce alta. “Dio di compassione e di misericordia, il cui Figlio non è stato mandato per essere servito ma per servire, dammi la grazia di trovare nel tuo servizio la perfetta libertà, e in questa libertà la conoscenza della tua verità. Concedimi di essere una benedizione per tutti i tuoi figli, di ogni fede e credo, affinché insieme possiamo scoprire le vie della mitezza ed essere condotti nei sentieri della pace; per Gesù Cristo nostro Signore. Amen”, ha detto Carlo.

Re Carlo III ha prestato giuramento

Re Carlo III ha prestato giuramento per confermare che sosterrà la legge e la Chiesa d’Inghilterra durante il suo regno. “Io Carlo, in presenza e al cospetto di Dio, professo, attesto e dichiaro solennemente e sinceramente di essere un fedele protestante e che, secondo il vero intento delle disposizioni che assicurano la successione protestante al trono, sosterrò e manterrò dette disposizioni al meglio dei miei poteri secondo la legge”, è la frase di giuramento pronunciata da Carlo III.

Cerimonia si apre con ‘recognition’, presentazione re Carlo

All’inizio della cerimonia di incoronazione di re Carlo III a Westminster a Londra, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, ha presentato Carlo al popolo. Si tratta della prima fase della cerimonia, la cosiddetta ‘recognition’. “Vi presento re Carlo, il vostro indubbio re, al quale tutti voi in questo re dovete rendere il vostro omaggio e servizio. Siete disposti a farlo?”. “God save the king”, la risposta. A questa fase seguiranno nell’ordine: giuramento, unzione, investitura e intronizzazione. Iniziata cerimonia incoronazione Carlo III e Camilla E’ iniziata la cerimonia di incoronazione dei reali britannici Carlo III e Camilla all’abbazia di Westminster, celebrata dall’arcivescovo di Canterbury. Camilla è entrata per prima nell’abbazia seguita da Carlo. Il nipote del re, il principe George, ha fatto da paggetto, insieme ad alcuni dei nipoti di Camilla.

Harry seduto in terza fila all’incoronazione

Il duca di Sussex Harry è seduto in terza fila alla cerimonia di incoronazione di Carlo III e Camilla all’abbazia di Westminster, vicino alle cugine Eugenia e Beatrice di York e ai loro consorti. Quella di Harry è la sua prima apparizione pubblica con la famiglia reale dopo la pubblicazione del suo controverso libero ‘Spare’ a gennaio. Oggi è il quarto compleanno del figlio Archie, rimasto negli Stati Uniti con Meghan Markle. Carlo III e Camilla arrivati ad abbazia Westminster Il re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati all’abbazia di Westminster per la loro incoronazione. Prima di scendere dalla carrozza Diamond Jubilee State Coach, la coppia ha aspettato qualche minuto e poi è entrata nell’abbazia, seguita da William e Kate. Arrivato Harry ad abbazia di Westminster Il principe Harry è arrivato all’abbazia di Westminster per assistere alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Il duca di Sussex, che di recente ha pubblicato la sua autobiografia ‘Spare‘ in cui ha rivelato dettagli della sua vita privata, non avrà alla cerimonia nessun ruolo formale. Harry, senza divisa, è entrato nell’abbazia vicino all’italiano Edoardo Mapelli Mozzi, membro della Royal Family in quanto marito della pricipessa Beatrice. Iniziata ‘king’s procession’, Carlo e Camilla verso Westminster E’ iniziata in perfetto orario la ‘King’s Procession‘, la processione che porta i reali britannici all’Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione. Re Carlo III e la regina Camilla hanno lasciato Buckingham Palace a bordo della carrozza Diamond Jubilee State Coach, creata nel 2012 per commemorare il 60° anno di regno della Regina Elisabetta II. Il percorso è di circa 7 km ed è previsto che la processioni duri circa mezz’ora. I reali sono stati scortati dalla Sovereign’s Escort, composta da circa 160 soldati a cavallo. La Household Cavalry Mounted Band guida il corteo militare. Si tratta di una processione molto più piccola rispetto a quella prevista per il percorso di ritorno dall’abbazia, quando circa 4.000 soldati saranno protagonisti di una spettacolare esibizione di sfarzo. Scotland Yard, in corso importante operazione polizia, diversi arresti Scotland Yard ha dichiarato che è in corso un’importante operazione di polizia nel centro di Londra, mentre si attende l’inizio della cerimonia di incoronazione di Carlo III e di Camilla. “Abbiamo effettuato una serie di arresti nella zona di Carlton House Terrace. Le persone sono state trattenute perché sospettate di aver violato la pace. All’inizio della giornata abbiamo arrestato quattro persone nella zona di St Martin’s Lane. Sono state trattenute con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al disturbo della quiete pubblica. Altre tre persone sono state arrestate nella zona di Wellington Arch”, ha riferito la polizia. Mattarella a Westminster per l’incoronazione di Carlo III Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato alla Church house di Londra, assieme agli altri Capi di Stato. Secondo il programma, alle 10 (ora locale) il Presidente Mattarella farà ingresso alla Abbazia di Westminster per la cerimonia di incoronazione di re Carlo III. Carlo III arrivato a Buckingham Palace Re Carlo III è arrivato a Buckingham Palace da dove, tra circa un’ora, partirà la ‘King’s Procession’ verso l’abbazia di Westminster, dove si svolgerà la cerimonia di incoronazione. Ne danno notizia i media britannici. Carlo e Camilla hanno trascorso la notte prima dell’incoronazione cenando insieme privatamente a Clarence House. Insieme a Carlo è arrivata anche Camilla, la regina consorte. La folla ai lati del Mall, il grande viale che conduce a Buckingham Palace, ha accolto il corteo di auto con un forte applauso e Carlo e Camilla hanno salutato i presenti dalla loro Bentley. Nel frattempo, all’abbazia di Westminster, molti politici e celebrità sono arrivati e hanno preso posto. I musicisti hanno iniziato il riscaldamento in vista della cerimonia. Primi invitati arrivati a Westminster, folla fuori Buckingham Palace La folla sta crescendo fuori da Buckingham Palace mentre i primi invitati stanno arrivando all’Abbazia di Westminster per l’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla. Le persone che si sono accampate durante la notte per vedere i reali si sono svegliate con un cielo nuvoloso che ha lasciato spazio al sole e a una leggera pioggia. I fan che portavano bandiere e indossavano i colori della Union Jack sono arrivati in treno a Londra ore prima della cerimonia. L’abbazia è piena di fiori profumati e cappelli colorati. Tra gli invitati in arrivo celebrità del calibro di Judi Dench, Emma Thompson, Lionel Ritchie e Nick Cave, oltre a soldati con medaglie scintillanti e membri della Camera dei Lord in abito rosso. Metsola: “Onorata di rappresentare Ue a incoronazione” “Sono onorata di rappresentare l’Unione Europea con Ursula von der Leyen e Charles Michel all’incoronazione di sua maestà il re Carlo III e di sua maestà la regina Camilla, oggi all’Abbazia di Westminster a Londra“. Lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo pubblicando una foto che la ritrae insieme al presidente del Consiglio europeo e alla presidente della Commissione Ue. Honoured to represent the European Union with @vonderleyen and @CharlesMichel at the coronation of His Majesty King Charles III and Her Majesty Queen Camilla, today at Westminster Abbey in London. pic.twitter.com/cDeN1JQE8s — Roberta Metsola (@EP_President) May 6, 2023 Arrestato leader movimento anti-monarchico durante protesta Il leader di Republic, principale movimento repubblicano del Regno Unito, è stato arrestato durante la protesta anti-monarchica messa in atto lungo il percorso della processione di re Carlo III. Ne dà notizia il Guardian, secondo cui Graham Smith stava raccogliendo bevande e cartelli per i manifestanti a Trafalgar Square quando è stato arrestato dalla polizia nel centro di Londra. Il leader del gruppo è stato arrestato dopo aver portato un megafono alla manifestazione. La polizia di Londra aveva twittato all’inizio di questa settimana che avrebbero avuto una “bassa tolleranza” nei confronti di coloro che cercavano di “minare” la giornata. Un attivista di Republic ha riferito all’agenzia Pa che oltre al leader, altri cinque membri del gruppo sono stati arrestati mentre la manifestazione contro l’incoronazione di Carlo e Camilla stava iniziando a Trafalgar Square. “Non è chiaro il motivo, potenzialmente è perché uno di loro portava un megafono”, ha detto, “non è chiaro se la polizia stia usando questi nuovi poteri e se ne stia abusando per impedire lo svolgimento delle proteste”. Sunak: “Incoronazione Carlo III momento di orgoglio nazionale” “L’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla sarà un momento di straordinario orgoglio nazionale”. Lo ha detto il premier britannico, Rishi Sunak, in un commento diffuso nella notte. L’incoronazione di oggi è “un’espressione orgogliosa della nostra storia, della nostra cultura e delle nostre tradizioni”, ha aggiunto il leader sottolineado che “nessun altro Paese potrebbe mettere in scena uno spettacolo così abbagliante”. Today’s #Coronation is a moment of extraordinary national pride. No other country could put on such a dazzling display. But it is not just a spectacle. It’s a proud expression of our history, culture, and traditions. It is a vivid demonstration of the modern character of our… pic.twitter.com/iDtuICOF9h — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 6, 2023 “Insieme agli amici di tutto il Commonwealth e non solo, celebreremo la natura duratura della nostra grande monarchia, la sua costanza, la devozione al dovere e il servizio agli altri”, ha sottolineato Sunak. Nessun ruolo formale per Harry e Andrew Buckingham Palace ha confermato che il Duca di Sussex Harry e il Duca di York Andrew non avranno alcun ruolo formale durante l’incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla. Secondo quanto riporta Pa, i due, che parteciperanno alla cerimonia di oggi, non svolgeranno alcun incarico e saranno inoltre assenti dalla processione che seguirà la carrozza del re e della regina, che dall’Abbazia di Westminster arriveranno a Buckingham Palace dopo l’incoronazione. Oltre 5mila guardie reali a Londra Più di 5.000 guardie reali, nella tradizionale uniforme, stanno arrivando in treno a Londra Waterloo prima di marciare sul ponte di Westminster, per la cerimonia di incoronazione di Carlo III. Ne dà notizia Bbc. Secondo Network Rail si tratta del più grande movimento di personale militare sulle ferrovie britanniche dai funerali di Winston Churchill nel 1965. L’incoronazione di Carlo arriva otto mesi dopo la sua ascesa al trono a seguito della morte della regina Elisabetta a settembre.

