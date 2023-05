Sirene a Tel Aviv. Nuovi raid su Striscia e West Bank: 3 morti

Una pioggia di razzi è piovuta verso il sud di Israele da Gaza, la maggior parte intercettati: a Sderot si registrano danni ad abitazioni e cinque feriti lievi. Le sirene sono risuonate anche a Tel Aviv. Dopo quelli di ieri in cui sono morti 15 palestinesi oggi nuovi raid dello Stato ebraico sulla Striscia: colpiti siti della Jihad islamica, un palestinese è morto. A Qabatiya in Cisgiordania l’esercito con la Stella di Davide ha ucciso due miliziani della Jihad che avevano aperto il fuoco sui soldati. “Siamo pronti a una campagna prolungata”, avverte il premier Nethanyau che si dice pronto a espandere l’operazione Scudo e Freccia contro l’organizzazione estremista supportata dall’Iran. Sarebbe stato raggiunto, secondo i media egiziani l’accordo di cessate il fuoco per Gaza fra Israele e la Jihad islamica palestinese mediato dal Cairo che dovrebbe entrare in vigore alle 21 locali, le 20 in Italia. “Lo stiamo valutando”, ha detto il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen all’emittente pubblica Kan.

