Milano, 9 mag. (LaPresse) – Le forze di difesa israeliane affermano di aver colpito una cellula missilistica guidata anticarro vicino alla città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, prima che riuscisse a portare a termine un attacco al confine. Lo riporta The Times of Israel. Secondo le prima informazioni due membri della Jihad islamica palestinese sono stati uccisi nell’attacco. Le forze di difesa israeliane hanno fatto sapere che forniranno ulteriori dettagli in seguito.

