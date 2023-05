Fiori e bandiere nella città ucraina davanti al monumento per la Seconda Guerra Mondiale

La Russia celebra il Giorno della Vittoria sulla Germania nazista non solo sul proprio territorio. Alle imponenti celebrazioni di Mosca si sono infatti associate altre piccole manifestazioni in diverse altre città. I media russi hanno rilasciato alcune immagini registrate nella città ucraina occupata di Mariupol che riprendono diversi cittadini disporre fiori e bandiere russe, sovietiche e della cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk davanti al monumento della Seconda Guerra Mondiale. Per celebrare l’evento hanno marciato verso il monumento i cadetti dell’Esercito russo presenti in città. Alla celebrazione hanno preso parte anche i funzionari del Cremlino insediati dalla Russia.

