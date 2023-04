L'autore è il fotografo di Associated Press Evgeniy Maloletka

Il fotografo di Associated Press Evgeniy Maloletka ha vinto il World Press Photo of the year per il suo scatto straziante che mostra dei soccorritori che trasportano una donna incinta tra le macerie di un ospedale nella città ucraina di Mariupol, nel caos successivo a un attacco russo. L’immagine del fotografo ucraino, del 9 marzo 2022, mostra la donna ferita, con la mano sinistra sull’addome sinistro insanguinato, uno scatto che ha evidenziato l’orrore del brutale attacco russo nella città portuale orientale all’inizio della guerra. La donna, Iryna Kalinina, 32 anni, è morta per le ferite riportate, mezz’ora dopo aver dato alla luce il corpo senza vita del suo bambino, Miron. “Per me è un momento che vorrei sempre dimenticare, ma non posso. Questa storia rimarrà sempre con me”, ha detto Maloletka in un’intervista prima dell’annuncio.

“Evgeniy Maloletka ha catturato una delle immagini più significative della guerra tra Russia e Ucraina in circostanze incredibilmente difficili. Senza il suo coraggio incrollabile, poco si saprebbe di uno degli attacchi più brutali della Russia. Siamo enormemente orgogliosi di lui”, ha dichiarato Julie Pace, vicepresidente Senior Vice President ed Executive Editor di AP. Il direttore della fotografia di Associated Press, J. David Ake, ha aggiunto: “Non capita spesso che una singola immagine rimanga impressa nella memoria collettiva del mondo. Evgeniy Maloletka è stato all’altezza dei più alti standard del fotogiornalismo, catturando il ‘momento decisivo’ e portando avanti la tradizione dei giornalisti AP di tutto il mondo di far luce su ciò che altrimenti sarebbe rimasto invisibile”.

Maloletka e il giornalista video di AP Mystyslav Chernov, anche lui ucraino, sono arrivati a Mariupol proprio quando l’invasione russa del 24 febbraio 2022 ha scatenato il più grande conflitto europeo dalla Seconda guerra mondiale. Sono rimasti per più di due settimane, raccontando il bombardamento della città da parte dell’esercito russo, che ha colpito ospedali e altre infrastrutture civili. Un’inchiesta di AP ha rilevato che potrebbero essere circa 600 le persone morte quando il 16 marzo del 2022 è stato colpito un teatro di Mariupol utilizzato come rifugio antiatomico. Maloletka e Chernov erano gli unici giornalisti internazionali rimasti in città quando alla fine sono riusciti a fuggire in modo rischioso. Maloletka ha detto che lui e Chernov ritenevano importante rimanere a Mariupol, nonostante il pericolo, “per raccogliere le voci e le emozioni della gente e mostrarle in tutto il mondo”. Una serie di foto di Maloletka da Mariupol assediata ha vinto anche il premio regionale europeo World Press Photo Stories, annunciato a marzo. Le immagini di Maloletka da Mariupol sono state premiate anche con il Knight International Journalism Award, il Visa d’or News Award e il Prix Bayeux Calvados-Normandie.

